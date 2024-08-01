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Укрексімбанк провів валютних переказів на $6 млрд з початку року

01.08.2024 18:30
Дарія Шуть
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Державний Укрексімбанк став одним з лідерів на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій

Укрексімбанк

Фото: unsplash.com

За перше півріччя 2024-го загальна сума клієнтських валютних операцій Укрексімбанку становила майже $6 млрд, або 10% від всього ринку, повідомили в пресслужбі банку з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що суттєва частка операцій припадає на державні підприємства, зокрема стратегічно важливих галузей економіки. Банк також активно співпрацює з підприємствами-експортерами, зокрема агропромисловим комплексом.

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Серед клієнтів-імпортерів Укрексімбанк виділив провідних представників паливного, енергетичного, фармацевтичного бізнесів та легкої промисловості.

«У поєднанні з провідними позиціями банку щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, очікується, що питома вага таких операцій зростатиме», — прогнозують в Укрексімбанку.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує надати Укрексімбанку кредит на €100 млн. Наразі ЄІБ розглядає таку можливість і проєкт знаходиться на стадії оцінки.

Кредитну лінію Укрексімбанку мають надати для фінансування мікро-, малого і середнього бізнесу (ММСБ) та компаніям з середньою капіталізацією в Україні.

Також ми писали, що Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні. Міністерство економіки України та Укрексімбанк підписали договір про співпрацю в рамках програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків». Це дозволить ініціаторам створення індустріальних парків та керівним компаніям подавати заявки на отримання державного стимулювання за двома напрямами.

Крім цього, призначено голову правління Укрексімбанку. Відомо, що Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких — в АТ «ПроКредитБанк», що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина). З 2012 року Віктор Пономаренко обіймав посаду голови правління АТ «ПроКредитБанк».

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрэксимбанк
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