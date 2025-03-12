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Акції українських компаній зросли на тлі перемовин України та США

12.03.2025 10:10
Ольга Деркач
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Національний індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WIG-Ukraine) зафіксував зростання на 4,32%

Акції українських компаній зросли на тлі перемовин України та США

Акції українських компаній зросли на тлі перемовин України та США Фото: freepik.com

Це сталося на тлі переговорів між українською та американською делегаціями в Джидді (Саудівська Аравія), де обговорювали можливі передумови для встановлення миру, пише Forbes.

Серед компаній, чиї акції показали найбільше зростання, виділяється Milkiland із підвищенням вартості на 6,91%. Акції агрохолдингів KSG-Agro та «Агротон» також зміцнили свої позиції, зрісши на 7,77% і 2,75% відповідно.

Холдинг «Астарта» спочатку демонстрував незначне зниження на 0,19%, проте згодом перейшов до зростання, додавши 0,97%. Водночас папери агрокомпанії ІМК втратили 1,75% своєї вартості.

Помітне зростання також зафіксовано у вугледобувного підприємства Coal Energy, попри те, що його шахти залишаються зупиненими через війну. Акції компанії піднялися на 6,23%.

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Акції найбільшого виробника олії «Кернел», який не входить до фондового індексу, втратили 8,15% у вартості. На Лондонській біржі спостерігалося зниження котирувань акцій провідного виробника курятини МХП на 1,91%, а папери залізорудної компанії Ferrexpo подешевшали на 1,14%.

Водночас ВВП-варанти зросли у ціні на 0,13%, досягнувши 77,61% від номінальної вартості, згідно з даними Франкфуртської фондової біржі.

11 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Основна увага була зосереджена на пошуку шляхів досягнення миру та зміцненні двосторонніх відносин між Україною та США.

Раніше, 5 березня, фондовий індекс WIG-Ukraine продемонстрував зростання на 13% після повідомлень про налагодження відносин між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що в рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

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Рубрики: ІнвестиціїКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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