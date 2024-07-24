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Boeing та «Антонов» домовились про співпрацю

24.07.2024 18:30
Дарія Шуть
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Компанії Boeing та «Антонов» уклали попередню угоду щодо забезпечення України засобами, необхідними для боротьби з ворогом

Boeing та «Антонов» домовились про співпрацю

Фото: freepik.com

Американська корпорація Boeing та український «Антонов» 23 липня підписали меморандум, що може посприяти спільному виробництву безпілотників в Україні.

В документі зазначаються сфери потенційної співпраці, які включають навчання, логістичну підтримку та послуги з ремонту тактичних безпілотників, зокрема і ScanEagle. Крім того, також вивчатиметься можливість надання «Антонову» інженерної підтримки компанії Boeing.

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«Ця угода демонструє наші постійні зусилля, спрямовані на пошук нових можливостей для співпраці з українською промисловістю, що було підкреслено підписанням нами раніше цього року Договору про співпрацю з оборонно-промисловим комплексом України», — сказав Тед Колберт, президент і генеральний директор Boeing Defence, Space & Security.

Водночас гендиректор компанії «Антонов» Євген Гаврилов заявив, що ця угода може посприяти подальшому розвитку оборонної промисловості України, «на додаток до можливості майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості».

Нагадаємо, оборонний концерн «Укроборонпром» відкрив перше представництво за кордоном – воно працюватиме у Вашингтоні, США.

В пресслужбі Укроборонпрому зазначили, що представництво буде працювати за трьома ключовими напрямками:

  • взаємодія з бізнесом та експертними організаціями;
  • співпраця з державними органами, та оборонними організаціями;
  • підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах – партнерах.

Також ми писали, що у першому кварталі 2024 року притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2023 році становив $1,838 млн. Левова частка (70% або $1,286 млн) притоку ПІІ на початку цього року — це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні. Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази, в т.ч. на вивід дивідендів.

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Джерело: Boeing

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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