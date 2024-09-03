Голову Укренерго Кудрицького звільнили з посади

Четверо з шести членів наглядової ради Укренерго ухвалили рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника компанії

Про це повідомив співрозмовник Forbes, ознайомлений з результатами засідання.

Розгляд питання про звільнення Кудрицького відбувався на Ставці головнокомандувача. Якби не це рішення, Кудрицький залишався б на посаді голови правління Укренерго до серпня 2025 року.

Наглядова рада Укренерго зібралася пізно ввечері 2 вересня за ініціативи самого Володимира Кудрицького, згідно з інформацією, отриманою Forbes від анонімного джерела з енергетичних кіл.

Кудрицький залишиться на посаді голови правління Укренерго до 4 вересня. Після його звільнення обов’язки керівника компанії виконуватиме чинний член правління Олексій Брехт.

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30 серпня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про те, що голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повинен подати заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною цього рішення стало те, що незавершені захисні конструкції навколо підстанцій Укренерго призвели до перебоїв у постачанні електрики після масованого російського обстрілу 26 серпня.

Укренерго є оператором української енергетичної системи, від стабільності роботи якого залежить енергетична безпека країни. Володимир Кудрицький обіймає посаду голови правління Укренерго відповідно до контракту, що діє до серпня 2025 року.

На даний момент у наглядовій раді Укренерго є шість членів: незалежні Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковскі та представники держави Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк. Одне місце залишається вакантним з квітня 2022 року після припинення повноважень незалежного члена наглядової ради Деяна Остоїча за його власною заявою.

Нагадаємо, що наглядова рада ПриватБанку достроково звільнила голову правління. 1 листопада стане його останнім днем на посаді.

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