Нацбанк презентував нову памʼятну монету

Національний банк України 11 жовтня 2024 року, у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України»

Презентували її заступник голови Національного банку Олексій Шабан та заступник командувача Сил логістики Збройних Сил України полковник Сергій Артамощенко.

Нова монета продовжує серію «Збройні Сили України» та присвячується військовим логістам, які створюють міцний тил для українських воїнів та забезпечують безперебійність постачання всього необхідного для захисників та захисниць України.

«Важливість логістики для військової справи складно переоцінити, адже без неї не злетить жоден літак, не рушать танки, і головне — не можливі ні оборона, ні наступ. Не дарма військову логістику називають практичним мистецтвом планувати та управляти переміщенням і постачанням військ. Сили логістики Збройних Сил України забезпечують українських військових усім необхідним для повноцінного опору агресору та нашої майбутньої перемоги», — зазначив Олексій Шабан.

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Сергій Артамощенко висловив подяку НБУ.

«Приємно вражений обізнаністю Національного банку про Сили логістики Збройних Сил України, про напрями нашої діяльності і спроможності. Дійсно, ми робимо все для ефективного виконання бойових завдань нашими військами і підрозділами на лінії бойового зіткнення насамперед. І хоча військова логістика любить тишу, для нас важливе введення в обіг цієї монети, як визнання нашого внеску у загальну справу Збройних Сил України під час опору і відсічі збройної агресії», — сказав Сергій Артамощенко.

Також він передав до Музею грошей НБУ Нагрудний знак Командування Сил логістики Збройних Сил України за номером 0001, щойно затверджений Головнокомандувачем Збройних Сил України з нагоди професійного свята військових логістів.

Обігова пам’ятна монета «Сили логістики Збройних Сил України» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України. На реверсі монети по колу розміщено написи: «СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!» і «СИЛИ ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ». Головним елементом композиції є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в його основі — стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально. На задньому тлі монети схематично зображені топографічні карти. Дизайн реверсу монети створили Тетяна Балута та Володимир Дем’яненко.

Раніше ми писали, що буде зі старими копійками, якщо їх перейменують у шаги. НБУ вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо зміни назви української розмінної монети.

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