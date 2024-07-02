НБУ анулював ліцензії 7 небанкам

Національний банк України (НБУ) анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ, ще семи – змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії

На підставі власних заяв анульовано ліцензії:

ПТ «Ломбард-Онлайн» Паремська і Компанія» (ЄДРПОУ 43595943) — на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ТОВ «ФК «Паріс» (ЄДРПОУ 38962392) — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг;

ТОВ «ФК Актинія» (ЄДРПОУ 38982442) — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

ТОВ «Рада Інвест» (ЄДРПОУ 39199667) — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

ТОВ «Маркс.Капітал» (ЄДРПОУ 37686922) — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, факторинг;

ТОВ «Дебт Форс» (код за ЄДРПОУ 43577608) — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Всі ці небанківські установи було виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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Також Національний банк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив кредитну спілку «Добробут» (ЄДРПОУ 26358087) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану. Кредитна спілка мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Нацбанк на підставі власних заяв надав погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «ФК «Фін-Ранг» (ЄДРПОУ 42888239) — виключено з такої ліцензії фінансових послуг факторинг, фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати фінансову послугу надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «Дакорд Фінанс» (ЄДРПОУ 43950742) — виключено послуги надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати послугу факторингу;

ТОВ «ФК «Фінлайн» (ЄДРПОУ 43324088) — виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «ФК «Муніципальні Платіжні Системи» (ЄДРПОУ 40375721) — виключено послугу факторинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку;

ТОВ «ФК «Прайм Фінанс» (ЄДРПОУ 39508336) — виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «Кит-Фінанс» (ЄДРПОУ 43129323) — виключено такі послуги: надання гарантій, фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати послуги факторингу, надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «Капіталресурс» (ЄДРПОУ 43513923) — виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 червня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував п’ять фінустанов. НБУ застосував заходи впливу до шести фінансових установ, більшість з яких були оштрафовані.

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