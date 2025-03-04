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НБУ анулював ліцензії чотирьом небанкам

04.03.2025 19:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ

НБУ анулював ліцензії чотирьом небанкам

НБУ анулював ліцензії чотирьом небанкам Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансової компанії застосовано до:

  • ТОВ «Клай Кредит» (ЄДРПОУ 43616748);
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Прогресивні Фінанси» (ЄДРПОУ 43966380);
  • ТОВ «Імпорт Карс Лізинг» (ЄДРПОУ 43604674);
  • ТОВ «В Лізинг» (ЄДРПОУ 39453869).

28 листопада 2024 року Національний банк України зобов’язав ці фінансові компанії усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

ТОВ «Клай Кредит» мала виконати ці вимоги до 10 січня 2025 року, а ТОВ «Фінансова Компанія «Прогресивні Фінанси», ТОВ «Імпорт Карс Лізинг» та ТОВ «В Лізинг» — до 25 грудня 2024 року.

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Рішення було ухвалене через порушення цими установами пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу, передбаченої Положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній (постанова Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192, зі змінами).

Рішення про застосування заходів впливу до таких установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 березня 2025 року. Вони набирають чинності з дня доведення зазначених рішень до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання в адміністративному суді в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цих рішень не зупиняє їх виконання.

Нагадаємо, що НБУ анулював ліцензії двом фінустановам. Також виключив їх із Державного реєстру фінансових установ. Окрім цього, ще одній фінансовій компанії було змінено обсяг ліцензії.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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