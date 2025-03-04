НБУ анулював ліцензію фінкомпанії через звʼязки з РФ

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (ЄДРПОУ 40909251). Таке рішення регулятор ухвалив через визнання ділової репутації установи небездоганною

Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ.

16 грудня 2024 року Нацбанк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ «ФК «Фінуніверсал» та його власників істотної участі ТОВ «Укрдонінвест» та Віталія Кропачова небездоганною, оскільки отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження інформації про наявність у Віталія Кропачова громадянства російської федерації.

Водночас ТОВ «ФК «Фінуніверсал» надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Віталій Кропачов не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

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Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «ФК «Фінуніверсал» ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 03 березня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ анулював ліцензії двом фінустановам. Також виключив їх із Державного реєстру фінансових установ. Окрім цього, ще одній фінансовій компанії було змінено обсяг ліцензії.

Раніше ми писали, що НБУ озвучив вимогу щодо ліцензування Revolut в Україні. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

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Джерело: НБУ.