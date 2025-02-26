НБУ оштрафовал известных кредитора и страховую компанию

Национальный банк Украины применил к ЧАО «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» и ООО «Аванс Кредит» меры воздействия за нарушение законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 февраля 2025 года по результатам плановых инспекционных проверок, которые были осуществлены Департаментом инспектирования НБУ.

За выявленные во время инспекционной проверки нарушения к ЧАО «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» применены меры воздействия в виде:

Наложения штрафа в размере 2,057 млн грн за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, определенных Гражданским кодексом Украины и Законами Украины «Об электронной коммерции», «О страховании», «О финансовых услугах и финансовых компаниях». Наложения штрафа в размере 40 тыс. грн за представление в НБУ отчетных файлов с недостоверными показателями отчетности за первое полугодие 2024 года. Эти требования определены Правилами составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в НБУ, утвержденными постановлением Правления Национального банка Украины от 25.11.2021 № 123 (с изменениями). Письменного предостережения за нарушение нескольких требований, в частности к деятельности обособленных подразделений и системы управления страховщика.

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За выявленные во время инспекционной проверки нарушения к ООО «Аванс Кредит» применена мера воздействия в виде:

Наложения штрафа в размере 1 654 100 грн за нарушение Законов Украины «О потребительском кредитовании», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «Об организации формирования и обращения кредитных историй», требований Положения об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению), утвержденного постановлением Правления НБУ от 04.08.2022 № 170, а также Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств взаймы (потребительский, финансовый кредит), утвержденного постановлением Правления НБУ от 03.11.2021 № 113 (с изменениями). Временного приостановления лицензии на деятельность ООО «Аванс Кредит» за нарушение Законов Украины «О потребительском кредитовании», «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 24.12.2021 № 153 (с изменениями) и др.

Подробнее с нарушениями и мерами воздействия к этим небанкам можно ознакомиться в отчете Нацбанка.

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