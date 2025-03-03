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НБУ анулював ліцензії двом фінустановам

03.03.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у двох небанківських фінансових установ та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ. Окрім цього, ще одній фінансовій компанії було змінено обсяг ліцензії

НБУ анулював ліцензії двом фінустановам Фото: bank.gov.ua

НБУ анулював ліцензії двом фінустановам Фото: bank.gov.ua

Ліцензії на діяльність фінансової компанії на підставі власних заяв відкликано в таких установ:

  • ТОВ «Фінкепітал Груп»  (ЄДРПОУ 43539040) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги  факторинг;
  • ТОВ «Сандора» (ЄДРПОУ 22430008) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги  фінансовий лізинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Фінкепітал Груп» та ТОВ «Сандора» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Також на підставі власної заяви ТОВ «Асап Фінанс» (ЄДРПОУ 43586698) надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії, а саме виключено фінансову послугу фінансовий лізинг.

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Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Асап Фінанс» матиме право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ озвучив вимогу щодо ліцензування Revolut в Україні. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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