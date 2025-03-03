НБУ анулював ліцензії двом фінустановам

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у двох небанківських фінансових установ та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ. Окрім цього, ще одній фінансовій компанії було змінено обсяг ліцензії

Ліцензії на діяльність фінансової компанії на підставі власних заяв відкликано в таких установ:

ТОВ «Фінкепітал Груп» (ЄДРПОУ 43539040) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги факторинг;

ТОВ «Сандора» (ЄДРПОУ 22430008) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги фінансовий лізинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Фінкепітал Груп» та ТОВ «Сандора» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Також на підставі власної заяви ТОВ «Асап Фінанс» (ЄДРПОУ 43586698) надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії, а саме виключено фінансову послугу фінансовий лізинг.

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Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Асап Фінанс» матиме право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ озвучив вимогу щодо ліцензування Revolut в Україні. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

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Джерело: НБУ.