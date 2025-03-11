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НБУ анулював ліцензії двом небанкам

11.03.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ, ще одній небанківській фінансовій установі змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії

НБУ анулював ліцензії двом небанкам

НБУ анулював ліцензії двом небанкам Фото: bank.gov.ua

Ліцензії на діяльність фінансової компанії на підставі власних заяв відкликано в таких установ:

  • ТОВ «Міжрегіональна Інвестиційно-Лізингова Компанія» (ЄДРПОУ 33052039) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Строймайстер» (ЄДРПОУ 36389754) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу XII Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Міжрегіональна Інвестиційно-Лізингова Компанія» та ТОВ «Строймайстер» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на надання фінансових послуг.

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Крім того, на підставі власної заяви ТОВ «Макс Кредит» (ЄДРПОУ 42806643) отримало погодження на зміну обсягу ліцензії фінансової компанії — з ліцензії виключено факторинг як вид фінансової послуги.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Макс Кредит» має право здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 07 березня 2025 року.

Нагадаємо, що банки ретельніше перевірятимуть документи клієнтів. Національний банк рекомендує фінансовим установам обмінюватися інформацією про рух коштів клієнтів, щодо яких є підозри у використанні фальшивих документів. При цьому регулятор підкреслює, що будь-яке розкриття даних, які становлять банківську таємницю, можливе лише за згодою клієнта.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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