НБУ анулював ліцензії пʼяти фінустановам

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії п’ятьом небанківським фінансовим установам, ще чотирьом — змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії

На підставі власних заяв ТОВ «Оптіма Факторинг» (ЄДРПОУ 41586256), ТОВ «ФК «Кошт» (ЄДРПОУ 43341517) анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Також ТОВ «ФК «Укрфінанс Груп» (ЄДРПОУ 40326297) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг.

Усі компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із анулюванням ліцензій.

Також за власними заявами анульовано ліцензії двом кредитним спілкам — «Терна» (ЄДРПОУ 37246332) та «Довіра КПП» (ЄДРПОУ 33435639).

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Крім того, на підставі власних заяв змінено обсяг ліцензій на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «Інтеркеш Онлайн» (ЄДРПОУ 42554948), ТОВ «Інтеркеш Україна» (ЄДРПОУ 39000364) — виключено з таких ліцензій фінансову послугу: факторинг;

ТОВ «ФК «Авалон Фінанс» (ЄДРПОУ 42139539) — виключено з такої ліцензії фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» (ЄДРПОУ 39626179) – виключено з такої ліцензії фінансові послуги: факторинг, надання гарантій, фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії компанії матимуть право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» матиме право надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, переказ коштів без відкриття рахунку.

Нагадаємо, що НБУ з жовтня тимчасово обмежить перекази з картки на картку. В НБУ запевнили, що ліміт на P2P-перекази для українців допоможе запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів.

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За матеріалами: НБУ.