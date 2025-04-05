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НБУ анулював ліцензії шістьом небанкам

05.04.2025 11:30
Ольга Деркач
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Нацбанк на підставі власних заяв відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг шістьом небанківським фінустановам та виключив їх з відповідного Держреєстру. Ще одному небанку НБУ змінив обсяг ліцензії

НБУ анулював ліцензії шістьом небанкам

НБУ анулював ліцензії шістьом небанкам Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Щодо відкликання ліцензій

Установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

  • ТОВ «Фінансова Компанія «БІ.Мані» – надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Рулла Україна» – надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Простозайм» – надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ДП «Український Центр «Безпека» – фінансовий лізинг;
  • Державній інноваційній фінансово-кредитній установі – фінансовий лізинг;
  • ПТ «Ломбард «Онікс Плюс» Черник і Компанія» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Також відповідно до п. 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Фінансова Компанія «БІ.Мані», ТОВ «Рулла Україна», ТОВ «Простозайм», ДП «Український Центр «Безпека», Державну інноваційну фінансово-кредитну установу, ПТ «Ломбард «Онікс Плюс» Черник і Компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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Щодо зміни обсягу ліцензії

На підставі власної заяви ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. Виключено такі фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій.

Після зміни обсягу ліцензії ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» матиме право здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит. Також ця компанія має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 квітня 2025 року.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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