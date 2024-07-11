Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії восьми небанкам, сім з яких виключив з Державного реєстру фінансових установ

Також НБУ погодив звуження обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії на підставі заяв шести компаній.

Рішення анулювати ліцензії на підставі поданих компаніями заяв прийнято стосовно:

ПТ «Ломбард «Агат» Кустіков В. М. і Компанія» (ЄДРПОУ 39875020) та ПТ «Ломбард-ЮА» Коваленко, Кирпичова і Компанія» (ЄДРПОУ 41477318) — на діяльність ломбарду;

ТОВ «Авто-Лізинг» (ЄДРПОУ 42278777) — на діяльність фінансової компанії;

ТОВ «Універсальна Факторингова Компанія» (ЄДРПОУ 39319150) — на діяльність фінансової компанії;

ТОВ «ФК «Інком Груп» (ЄДРПОУ 39837527) — на діяльність фінансової компанії;

ТОВ «ФК «А Фінанс» (ЄДРПОУ 41919171) — на діяльність фінансової компанії.

ТОВ «ФК «А Фінанс» після анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії залишається внесеним до Державного реєстру фінансових установ та має право здійснювати валютні операції в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної ліцензії.

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Решту компаній виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Нацбанк також анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяв компаній, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану:

кредитну спілку «Берегиня» (ЄДРПОУ 20144445), яка мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит;

кредитну спілку «Дія» (ЄДРПОУ 26034387), яка мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Також НБУ погодив зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії, зокрема на підставі заяв компаній:

ТОВ «Реалайсн Фінанс» (ЄДРПОУ 44544575), ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» (ЄДРПОУ 43272035), ТОВ «ФК «ІС-Фінанс»(ЄДРПОУ 44044670), ТОВ «ФК «Манібігут» (ЄДРПОУ 43086882) — виключення з ліцензії послуги фінансового лізингу;

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг» (ЄДРПОУ 42483814) – виключення з ліцензії послуги факторингу;

ТОВ «ФК «Альта Капітал» (ЄДРПОУ 40270590) — виключення з ліцензії послуг факторингу та фінансового лізингу.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував два небанки. НБУ застосував заходи впливу за підсумками планових інспекційних перевірок, проведених протягом березня-травня 2024 року.

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За матеріалами: НБУ.