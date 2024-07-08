НБУ оштрафував фінустанову за порушення прав споживачів

Національний банк України (НБУ) оштрафував фінансову установу за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів

Нацбанк України виявив факт порушення ТОВ «ФК «Технофінанс» (ЄДРПОУ 43868852) вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі нормативно-правового акта Національного банку, в частині дотримання додаткових вимог до договорів, що укладаються між споживачами фінансових послуг та небанківськими фінансовими установами.

Йдеться про порушення вимог Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.11.2021 № 113 (зі змінами).

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Національний банк оштрафував ТОВ «ФК «Технофінанс» на 85 000,00 грн. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 08 липня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував Moneyveo, «Швидко Гроші» та два банки. Заходи впливу у вигляді штрафів та письмових застережень були застосовані регулятором за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Раніше ми писали, що НБУ затвердив стратегію розвитку фінграмотності до 2030 року. Якщо в попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь — українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, то під час реалізації нової міжвідомчої Стратегії фінграмотності додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням.

Також ми писали, що НБУ введе ліміти на перекази між картками. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, представники НБУ обговорюють це питання з волонтерами, вислуховують їхні позиції, аналізують їх.

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За матеріалами: НБУ.