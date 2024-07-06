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НБУ оштрафував Moneyveo, «Швидко Гроші» та два банки

06.07.2024 10:30
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) у червні виписав штрафи двом банкам та низці небанківських фінансових установ, загальна сума яких сягає мільйонів гривень

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Так, заходи впливу у вигляді штрафів та письмових застережень були застосовані регулятором за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ).

Юнеск Банк було оштрафовано на 3,86 млн грн за неналежну перевірку клієнтів в рамках закону про ПВК/ФТ, неподання на запит Нацбанку достовірної інформації та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Також банк отримав письмове застереження.

Європейський Промисловий Банк (ЄПБ) оштрафували на 51 тис. грн за неналежне застосування ризико-орієнтованого підходу у сфері ПВК/ФТ, та нездійснення своєчасно належної переоцінки рівня ризику ділових відносин. Цей банк так само додатково отримав і письмове застереження.

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Фінкомпанії Moneyveo виписано штраф на 13 млн грн за порушення законодавства про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, зокрема:

  1. неналежне виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків;
  2. неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
  3. неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів;
  4. нездійснення додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей;
  5. нездійснення повідомлення установою спеціально уповноваженого органу про підозрілі фінансові операції клієнта або спроби їх проведення;
  6. неподання на запити НБУ достовірної інформації або необхідних документів;
  7. неналежне виконання установою обов’язку проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Компанія «ШвидкоГроші» (ТОВ «Споживчий Центр») отримала штраф в розмірі 6,2 млн грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, а також за подання НБУ статистичної звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.

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Фінкомпанія EVO була оштрафована на 255 тис. грн за низку порушень у сфері ПВК/ФТ, серед яких неналежна перевірка та незастосування ризико-орієнтованого підходу, а також отримала додатково письмове застереження.

Ще два небанки — ТОВ «ІФГ» та ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» — оштрафовані на 51 тис. грн кожний за неподання до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ.

Водночас ТОВ «КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС», ТОВ «ІЛК «ВЕРІДА УКРАЇНА», ТОВ «ФКУ «ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» отримали лише письмові застереження за порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Нагадаємо, НБУ працює над створенням концепції «оператора фінансової інклюзії» та планує запровадити поняття обмеженої банківської ліцензії до банківського законодавства. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Джерело: НБУ

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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