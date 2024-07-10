НБУ оштрафував два небанки: на яку суму

За порушення законодавства Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ

Так, штрафні санкції були накладені на:

ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ», що має ліцензію з надання таких фінпослуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.

ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ», що здійснює діяльність зі страхування іншого, ніж страхування життя.

НБУ застосував заходи впливу за підсумками планових інспекційних перевірок, проведених протягом березня-травня 2024 року.

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В результаті кожна з компаній отримала по 17 000 грн штрафу за такі правопорушення:

ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» — неподання НБУ інформації в даних звітності про депозитні рахунки в банківських установах;

ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» — за неповідомлення у встановлений строк Нацбанку про призначення ключових осіб.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 липня. Протягом якого часу компанії повинні сплатити штрафи, не уточнюється.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував Moneyveo, «Швидко Гроші» та два банки. Заходи впливу у вигляді штрафів та письмових застережень були застосовані регулятором за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Раніше ми писали, що НБУ затвердив стратегію розвитку фінграмотності до 2030 року. Якщо в попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь — українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, то під час реалізації нової міжвідомчої Стратегії фінграмотності додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням.

Також ми писали, що НБУ введе ліміти на перекази між картками. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, представники НБУ обговорюють це питання з волонтерами, вислуховують їхні позиції, аналізують їх.

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Джерело: НБУ