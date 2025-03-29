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НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

29.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про застосування до Кредитної спілки «Західна» (ЄДРПОУ 36191796) заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці Фото: bank.gov.ua

Зазначене рішення Правління Національного банку ухвалило відповідно до пункту 11 частини другої статті 46, пункту 6 частини першої статті 58, частини третьої статті 59 Закону України «Про кредитні спілки» та зважаючи на встановлений факт невиконання КС «Західна» попереднього рішення Національного банку.

Так, 12 серпня 2024 року Правління Національного банку прийняло рішення про застосування до КС «Західна» заходу впливу у вигляді письмового застереження за неподання до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік та зобов’язав КС «Західна» усунути порушення до 01 жовтня 2024 року.

Встановлене порушення КС «Західна» усунуто не було.

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Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з дня доведення його до відома КС «Західна» та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Раніше ми писали, як змінилася частка непрацюючих кредитів після переходу на європейські норми. Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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