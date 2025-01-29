НБУ анулював ліцензію небанку

Національний банк України (НБУ) у зв’язку з непровадженням діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців поспіль анулював ліцензію на діяльність фінансової компанії одній небанківській фінансовій установі, а ще трьом — виключив з ліцензій окремі види фінансових послуг

ТОВ «Бренд Лізинг» (ЄДРПОУ 40121054) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Окремі фінансові послуги виключено з ліцензій таких компаній:

ТОВ «Інтер Вей Капітал» (ЄДРПОУ 40890026) — фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс» (ЄДРПОУ 43483137), ТОВ «ФК «Н.А.Груп» (ЄДРПОУ 43240883) — факторинг.

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Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати такі фінансові послуги:

ТОВ «Інтер Вей Капітал» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс», ТОВ «ФК «Н.А.Груп» — фінансовий лізинг та надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 січня 2025 року. Рішення набирають чинності з 28 січня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками. Володимир Суханов має 18 років досвіду роботи у банківській системі, зокрема понад десять років присвятив банківському нагляду у Національному банку України.

Раніше ми писали, на скільки зросли борги українців за кредитами. Попри заяви окремих аналітиків про мляве зростання чи навіть скорочення обсягів кредитування на українському ринку, офіційні дані демонструють впевнені позитивні тренди.

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Джерело: НБУ.