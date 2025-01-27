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НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками

27.01.2025 12:30
Ольга Деркач
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Директором Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Національного банку України з 24 січня 2025 року призначено Володимира Суханова

НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками

НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками Фото: bank.gov.ua

До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

  • здійснення безвиїзного нагляду за дотриманням законодавства об’єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг (крім платіжного / валютного ринків);
  • здійснення оцінювання ризиків, які притаманні діяльності небанківських фінансових установ;
  • оперативне реагування на факти порушення об’єктами нагляду законодавства про фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності;
  • участь в оцінці якості систем корпоративного управління, внутрішнього контролю об’єкта нагляду;
  • здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, а також регулярна оцінка фінансового стану небанківських фінансових установ, результатів їх діяльності тощо;
  • прозора взаємодія з учасниками ринку з метою створення ефективного та сучасного регулювання, яке б відповідало потребам і учасників ринку, і споживачів фінансових послуг.

Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.

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«Наше спільне завдання — зміцнювати правову, регуляторну та наглядову базу для небанківських фінансових установ та фінансових ринків. Це підсилить роботу наглядових команд та сприятиме переходу до ризик-орієнтованого підходу, що, зі свого боку, підвищить ефективність НБУ. Разом із вдосконаленням професійної спроможності нагляду вважаю це першочерговим завданням для новопризначеного директора Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг», — зазначив Дмитро Олійник.

Володимир Суханов має 18 років досвіду роботи у банківській системі, зокрема понад десять років присвятив банківському нагляду у Національному банку України.

Перед призначенням на посаду директора Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він обіймав посаду заступника директора Департаменту інтегрованого нагляду за банками. У цій ролі Володимир здійснював нагляд за діяльністю понад 20 банків та 30 небанківських надавачів платіжних послуг.

До початку роботи в Національному банку, з 2007 до 2014 року, він займав керівні посади в українських банках, де відповідав за розвиток роздрібного бізнесу та розширення мережі банківських відділень.

Володимир Суханов здобув ступінь магістра з економічної кібернетики в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» у 2007 році.

Нагадаємо, що з 1 лютого українські банки змінять ліміти на перекази між картками. Нові обмеження діятимуть для тих клієнтів, які не мають документального підтвердження доходів. Також ліміти будуть залежати від рівня ризику клієнта — «високий», «середній» та «низький».

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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