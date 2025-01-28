close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП

28.01.2025 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП Фото: freepik.com

Так, з 25 січня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000234140, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 07 січня 2025 року.

Це рішення сприятиме активній участі банків в аукціонах Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, що є важливим кроком для забезпечення фінансування державного бюджету без емісії грошей.

Банки отримали можливість зараховувати до 60% обсягу обов’язкових резервів за рахунок визначеного переліку бенчмарк-ОВДП. Цей перелік формується Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Цікаве по темі: З 1 лютого зміняться ліміти на перекази між картками — НБУ

З 25 січня 2025 року він містить 16 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613 та новий UA4000234140.

Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджено рішенням Правління Національного банку України від 24 січня 2025 року № 26-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набрало чинності з 25 січня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками. Володимир Суханов має 18 років досвіду роботи у банківській системі, зокрема понад десять років присвятив банківському нагляду у Національному банку України.

Раніше ми писали, на скільки зросли борги українців за кредитами. Попри заяви окремих аналітиків про мляве зростання чи навіть скорочення обсягів кредитування на українському ринку, офіційні дані демонструють впевнені позитивні тренди.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%

НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта

В Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
На скільки зросли борги українців за кредитами — НБУ 27.01.2025

На скільки зросли борги українців за кредитами — НБУ
НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками 27.01.2025

НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками
З 1 лютого зміняться ліміти на перекази між картками — НБУ 27.01.2025

З 1 лютого зміняться ліміти на перекази між картками — НБУ
НБУ ввів в обіг памʼятну монету, присвячену Службі зовнішньої розвідки 25.01.2025

НБУ ввів в обіг памʼятну монету, присвячену Службі зовнішньої розвідки
НБУ змінив обсяг ліцензій 7 небанкам 24.01.2025

НБУ змінив обсяг ліцензій 7 небанкам
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% 23.01.2025

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%
Вибір редакції
Всі
Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs
ТОП статей 22.01.2025

Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs

 Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS
ТОП статей 21.01.2025

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS
Останні новини
Сьогодні  18:20

Uklon та USF запустили конкурс для стартапів

 Сьогодні  17:00

Укрпошта надаватиме банківські послуги: уряд передав оператору Pinbank

 Сьогодні  15:40

NovaPay запустив новий кредитний продукт

 Сьогодні  15:31

ПУМБ — партнер Премії PaySpace Magazine Awards 2024

 Сьогодні  14:20

2 криптовалюти, які скоро досягнуть $5 млрд ринкової капіталізації

 Сьогодні  13:00

Банк ING офіційно залишає російський ринок

 Сьогодні  11:40

DeepSeek випустила новий ШІ, що перевершує DALL-E 3

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber