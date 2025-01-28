НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк України (НБУ) розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

Так, з 25 січня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000234140, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 07 січня 2025 року.

Це рішення сприятиме активній участі банків в аукціонах Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, що є важливим кроком для забезпечення фінансування державного бюджету без емісії грошей.

Банки отримали можливість зараховувати до 60% обсягу обов’язкових резервів за рахунок визначеного переліку бенчмарк-ОВДП. Цей перелік формується Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

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З 25 січня 2025 року він містить 16 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613 та новий UA4000234140.

Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджено рішенням Правління Національного банку України від 24 січня 2025 року № 26-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набрало чинності з 25 січня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ призначив нового директора департаменту нагляду за небанками. Володимир Суханов має 18 років досвіду роботи у банківській системі, зокрема понад десять років присвятив банківському нагляду у Національному банку України.

Раніше ми писали, на скільки зросли борги українців за кредитами. Попри заяви окремих аналітиків про мляве зростання чи навіть скорочення обсягів кредитування на українському ринку, офіційні дані демонструють впевнені позитивні тренди.

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Джерело: НБУ.