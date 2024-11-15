НБУ анулював ліцензію небанку

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення анулювати одній небанківській фінансовій установі ліцензію на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключити її з Державного реєстру фінансових установ, ще чотирьом –- змінено обсяг ліцензії

Національний банк на підставі власної заяви ТОВ «Інстафінанс» (ЄДРПОУ 43449827) анулював ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит. Також небанк виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

На підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «ФК «Міа Груп» (ЄДРПОУ 42337630), ТОВ «ФК «Віва Капітал» (ЄДРПОУ 40860735) — виключено з ліцензій таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг;

ТОВ «Партнер Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 42360020) — виключено з ліцензії такі фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;

ТОВ «Лайт Фінанс» (ЄДРПОУ 43580874) — виключено з ліцензії такі фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг.

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Після зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії ТОВ «ФК «Міа Груп», ТОВ «ФК «Віва Капітал» матимуть право надавати такі фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг; ТОВ «Партнер Фінанс Груп», ТОВ «Лайт Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ купив на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти. Нацбанк протягом тижня з 4 по 8 листопада продав на міжбанківському валютному ринку (МВР) $739,4 млн, що на $43,3 млн більше, ніж минулого тижня. Водночас регулятор також вперше за пів року купив більше мільйона доларів, а саме $4 млн.

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За матеріалами: НБУ.