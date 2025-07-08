НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴1,8 млн

Нацбанк України застосував до АТ «СК «Інго» захід впливу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.

До АТ «СК «Інго» застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1 819 000 грн за виявлені під час інспекційної перевірки порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених:

Цивільним кодексом України;

Законами України «Про електронну комерцію»; «Про страхування»; «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

Положенням про особливості укладення договорів страхування зі споживачами, затвердженим постановою Правління НБУ від 20 грудня 2023 року № 175;

Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

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АТ «СК «Інго» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома АТ «СК «Інго» у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішення про накладення штрафу на АТ «СК «Інго» за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг є день надсилання поштою.

Нагадаємо, що НБУ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

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