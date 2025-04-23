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НБУ оштрафував фінкомпанію за порушення законодавства

23.04.2025 14:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» (ЄДРПОУ 39706018) заходи  впливу у вигляді штрафу та письмового застереження

НБУ оштрафував фінкомпанію за порушення законодавства

НБУ оштрафував фінкомпанію за порушення законодавства Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, які були виявлені у результаті планової перевірки ТОВ “Фінансова Компанія «Фінекспрес», що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку у вересні – листопаді 2024 року.

Національний банк України наклав штраф у розмірі 11,5 млн грн на фінансову компанію «Фінекспрес» за систематичні порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Зокрема, компанія порушила вимоги щодо:

  • належного розкриття інформації та прозорості в роботі;
  • захисту конфіденційної інформації клієнтів;
  • дотримання порядку надання платіжних послуг під час воєнного стану;
  • правил авторизації та ведення фінансової діяльності.

Ці порушення виявлені в межах регуляторного нагляду та засвідчують недотримання компанією встановлених норм Національного банку України.

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» зобов’язане сплатити штраф протягом 18 (вісімнадцяти) календарних днів із дня отримання рішення Комітету з нагляду.

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Національний банк України виніс письмове застереження фінансовій компанії «Фінекспрес» у зв’язку з виявленими порушеннями у її діяльності. Йдеться про недотримання вимог у сфері надання платіжних послуг, подання статистичної звітності та виконання фінансових нормативів, які є обов’язковими для всіх небанківських установ.

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» зобов’язане усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 21 травня 2025 року.

Обидва рішення Комітету з нагляду набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес».

Нагадаємо, що НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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