НБУ оштрафував фінкомпанію за порушення законодавства

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» (ЄДРПОУ 39706018) заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження

Заходи впливу застосовані за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, які були виявлені у результаті планової перевірки ТОВ “Фінансова Компанія «Фінекспрес», що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку у вересні – листопаді 2024 року.

Національний банк України наклав штраф у розмірі 11,5 млн грн на фінансову компанію «Фінекспрес» за систематичні порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Зокрема, компанія порушила вимоги щодо:

належного розкриття інформації та прозорості в роботі;

захисту конфіденційної інформації клієнтів;

дотримання порядку надання платіжних послуг під час воєнного стану;

правил авторизації та ведення фінансової діяльності.

Ці порушення виявлені в межах регуляторного нагляду та засвідчують недотримання компанією встановлених норм Національного банку України.

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» зобов’язане сплатити штраф протягом 18 (вісімнадцяти) календарних днів із дня отримання рішення Комітету з нагляду.

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Національний банк України виніс письмове застереження фінансовій компанії «Фінекспрес» у зв’язку з виявленими порушеннями у її діяльності. Йдеться про недотримання вимог у сфері надання платіжних послуг, подання статистичної звітності та виконання фінансових нормативів, які є обов’язковими для всіх небанківських установ.

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» зобов’язане усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 21 травня 2025 року.

Обидва рішення Комітету з нагляду набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес».

Нагадаємо, що НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

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Джерело: НБУ.