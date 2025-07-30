НБУ оштрафував фінустанову майже на 3 млн грн

Національний банк України (НБУ) застосував до ПРАТ «СК «Перша» (ЄДРПОУ 31681672) заходи впливу за порушення законодавства України про страхування та захист прав споживачів фінансових послуг, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 липня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до ПРАТ «СК «Перша» застосовано заходи впливу у вигляді:

накладення штрафу в розмірі 2 556 800,00 грн за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом України та Законами України «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

накладення штрафу в розмірі 320 000,00 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПРАТ «СК «Перша» зобов’язане сплатити штрафи упродовж одного місяця з дня набрання чинності цими рішеннями.

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Також до компанії застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження щодо порушення вимог:

Закону України про обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності та Закону про фінансові послуги;

постанови НБУ № 39 від 06.03.2022 щодо діяльності учасників небанківського фінансового ринку;

Положення про страхову таємницю (постанова НБУ № 166 від 19.12.2023);

Положення про укладення договорів страхування зі споживачами (постанова НБУ № 175 від 20.12.2023);

Положення про авторизацію надавачів фінпослуг (постанова НБУ № 199 від 29.12.2023);

Положення про облік страхових договорів і захист інформації (постанова НБУ № 204 від 29.12.2023).

ПРАТ «СК «Перша» зобов’язане у строк до 28 листопада 2025 року усунути порушення та вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень, зазначених у письмовому застереженні.

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Джерело: НБУ.