НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію на 2,9 млн грн

Нацбанк України застосував до ПРАТ СК «Інтер-Поліс» заходи впливу за порушення законодавства України про страхування та захист прав споживачів фінпослуг, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 травня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до ПРАТ СК «Інтер-Поліс» застосовано заходи впливу у вигляді:

накладення штрафу в розмірі 2 740 400 грн за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом України та Законами України «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

накладення штрафу в розмірі 160 000 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою Правління Нацбанку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами);

письмового застереження щодо порушення ряду норм:

«Щодо порушення вимог Закону України «Про страхування», Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 204, Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами), Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194 (зі змінами), Положення про особливості укладення договорів страхування зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.12.2023 № 175», — йдеться у повідомленні регулятора.

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ПРАТ СК «Інтер-Поліс» зобов’язане сплатити штрафи упродовж місяця з дня набрання чинності цих рішень. Також у строк до 12 червня 2025 року ПРАТ СК «Інтер-Поліс» зобов’язане усунути порушення та вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень, зазначених у письмовому застереженні.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті регулятором адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ПРАТ СК «Інтер-Поліс» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою.

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