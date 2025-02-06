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НБУ відкликав ліцензії 2 фінкомпаній

06.02.2025 10:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) прийняв рішення відкликати ліцензії на діяльність фінансової компанії двох небанківських фінансових установ

НБУ відкликав ліцензії 2 фінкомпаній

НБУ відкликав ліцензії 2 фінкомпаній Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовано до ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327) та ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал Джірінг» (ЄДРПОУ 40091114).

25 листопада 2024 року Національний банк застосував до ТОВ «Кредо Солюшнс» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 20 грудня 2024 року.

28 листопада 2024 року Національний банк застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал Джірінг» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 1 січня 2025 року.

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Підставою для ухвалення зазначених рішень стало порушення фінансовими установами Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 (зі змінами), зокрема пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу.

Рішення про застосування заходів впливу щодо цих установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 лютого 2025 року. Вони набирають чинності з моменту доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені в адміністративному суді протягом шести місяців із дня їх отримання відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Водночас, згідно з частиною другою статті 74 Закону України «Про Національний банк України», оскарження таких рішень не зупиняє їх виконання.

Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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