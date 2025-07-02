НБУ відкликав ліцензії 5 фінустановам

Національний банк України (НБУ) на підставі власних заяв відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам

Зокрема, установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «Фінансова Компанія «Хуткопей» (ЄДРПОУ 44193494) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредитон» (ЄДРПОУ 41361657) — надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «Сігмаур Фінанс» (ЄДРПОУ 42075864) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;

ТОВ «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» (ЄДРПОУ 43272035) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також, відкликано ліцензію на діяльність ломбарду:

ПТ «Ломбард Монарх» Андрус Р.Б. і Компанія» (ЄДРПОУ 41687953) з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

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Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 червня 2025 року.

Нагадаємо, що Правління Нацбанку України після публічного обговорення схвалило Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance — ESG) ризиками у фінансовому секторі. Зазначається, що схвалення Білої книги є черговим кроком для наближення регулювання фінансового сектору України до норм ЄС у межах Європейського зеленого курсу та відповідних правил збору, аналізу і розкриття інформації про ESG-ризики, а також управління ними.

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Джерело: НБУ.