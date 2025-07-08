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НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії

08.07.2025 19:20
Микола Деркач
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Нацбанк України відкликав у ТОВ «ФК «Фрейзер» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг

НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.

Зазначається, що НБУ у червні цього року вжив заходів для проведення планової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії. Під час спроби її здійснити було встановлено факт відсутності ТОВ «ФК «Фрейзер» за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначене унеможливило проведення перевірки, що є підставою для відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Це передбачено вимогами законодавства України, зокрема пунктом 15 частини першої статті 50 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та пунктами 809 та 813 глави 76 розділу XII Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами).

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Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «ФК «Фрейзер» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою.

ТОВ «ФК «Фрейзер» з 8 липня 2025 року не має права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (у тому числі укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання фінансових послуг, та/або збільшувати розмір зобов’язань за укладеними договорами з надання фінансових послуг).

Зміна обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії

Також сьогодні, 8 липня, стало відомо, що НБУ на підставі власної заяви ТОВ «Кредіт Компані» надав погодження на зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії, а саме виключення з такої ліцензії фінансової послуги – факторинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Кредіт Компані» матиме право здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 липня 2025 року.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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