НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

Нацбанк України на підставі власної заяви ТОВ «Іннова Фінанс» прийняв рішення відкликати ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Іннова Фінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 липня 2025 року.

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Також сьогодні, 29 липня, стало відомо, що Нацбанк України прийняв рішення про розширення обсягу ліцензії на підставі власної заяви ПАТ «Страхова Компанія «Уніка Життя».

Зокрема надано погодження на розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності із прямого страхування та вхідного перестрахування за класами страхування:

Страхування від нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання). Страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 липня 2025 року.

Відповідно до звітності ПрАТ «СК «Уніка Життя» за перший квартал 2025 року страховий портфель компанії на 56% формувався з іншого ризикового страхування та на 44% – з класичного накопичувального страхування життя.

Обсяг страхових премій в зазначеному періоді становив 85 271 тис. грн, страхові резерви – 1 007 984 тис. грн. Обсяг страхових виплат у I кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 168%. Зокрема, 89% виплат становили виплати за договорами класичного накопичувального страхування життя. Виплати викупних сум у I кварталі 2025 року – 5 092 тис. грн, що на 47% менше ніж за аналогічний період минулого року.

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