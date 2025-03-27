НБУ відкликав ліцензію у банку

Національний банк України (НБУ) відкликав банківську ліцензію в Акціонерного Товариства «Банк «Портал» та виключив відомості про АТ «Банк «Портал» із Державного реєстру банків

Відповідне рішення №102‑рш Правління Національного банку України ухвалило 25 березня 2025 року.

16 вересня 2024 року єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 20 лютого 2025 року АТ «Банк «Портал» завершив здійснення банківської діяльності.

АТ «Банк «Портал» — десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше Національний банк у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії в ПАТ «Вернум Банк», ПАТ «БМ Банк», ПАТ «ДіВі Банк», ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», ПАТ «Апекс-Банк», ПАТ «Промислово-фінансовий банк», ПАТ «Кредит Оптима Банк», ПАТ «Розрахунковий центр» та АТ «Альпарі Банк».

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Процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Для припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи банк погоджує з Національним банком план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані із здійсненням банківської діяльності у встановлений строк.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Раніше ми писали, як змінилася частка непрацюючих кредитів після переходу на європейські норми. Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля.

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Джерело: НБУ.