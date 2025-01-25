НБУ ввів в обіг памʼятну монету, присвячену Службі зовнішньої розвідки

Національний банк України (НБУ) ввів у обіг пам’ятну монету «Служба зовнішньої розвідки України», присвячену одній із провідних складових сил безпеки і оборони України

До Дня зовнішньої розвідки України, який відзначається 24 січня, презентували нову пам’ятну монету Голова Національного банку України Андрій Пишний та Голова Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко.

«Представники сучасної Служби зовнішньої розвідки України — справжні професіонали, завдяки яким добувається розвідувальна інформація, необхідна для ухвалення стратегічних державних рішень, а особливо — у питаннях захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. І хоча успіхи та здобутки зовнішньої розвідки залишаються здебільшого прихованими, ми розуміємо вашу надзвичайно важливу роль у захисті України від зовнішніх загроз. Тож наша нова монета — щира присвята непереможності, гострому розуму та силі духу героїв, що належать до лав Служби зовнішньої розвідки України», — сказав Андрій Пишний.

На аверсі монети в центрі зображено хрест — головний елемент нової символіки та відомчих відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста розміщено Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), оточений гаслом служби латиницею — OMNIA VINCIT VERITAS («ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ»). Контури мапи з континентами навколо хреста символізують масштаб розвідувальної діяльності служби. По периметру монети, азбукою Морзе, закодовано перші три слова назви відомства, яку також продубльовано в нижній частині: «СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ».

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На реверсі монети зображено стилізований тризуб, навколо якого закодовано цифрами слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та спеціально обране кодове слово.

Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс з-поміж спеціалістів із дешифрування, які протягом визначеного періоду матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через шість місяців з дати введення її в обіг.

Автор ідеї — Юрій Ладний. Художник — Сергій Бєляєв. Адаптацію дизайну виконала Тетяна Балута.

Пам’ятна монета «Служба зовнішньої розвідки України» введена в обіг 23 січня 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 28 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, що в Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро. В Україні євро може поступово замінити долар як основну валюту для формування курсу гривні. Перехід обіцяють зробити плавним і майже непомітним, щоб уникнути різких змін. Проте конкретні дати впровадження цього процесу наразі не озвучені.

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Джерело: НБУ.