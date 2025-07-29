НБУ виявив порушення в роботі «Українського Бюро Кредитних Історій»

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське Бюро Кредитних Історій» (ЄДРПОУ 33546706), з письмовим застереженням щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для його усунення

Зазначене рішення прийняте у зв’язку з тим, що за результатами здійснення контролю за діяльністю ТОВ «УБКІ» Національний банк виявив факти порушення з боку ТОВ «УБКІ» вимог Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Зокрема, ТОВ «УБКІ»:

надавало посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування, які не є предметом діяльності бюро кредитних історій відповідно до Закону про обіг кредитних історій;

не дотримувалося вимог зазначеного Закону про обіг кредитних історій щодо недопущення незаконного розголошення інформації, що становить кредитну історію фізичних осіб;

не дотримувалося вимог зазначеного Закону про обіг кредитних історій щодо зобов’язання забезпечити захист інформації, що становить кредитну історію фізичних осіб.

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Йдеться про порушення:

вимог частини третьої статті 11 та частин першої та третьої статті 12 Закону про обіг кредитних історій у частині незаконного розголошення інформації, що становить кредитну історію фізичних осіб;

вимог частини першої статті 12 Закону про обіг кредитних історій у частині незабезпечення захисту інформації, що становить кредитну історію фізичних осіб;

вимог частини першої статті 15 Закону про обіг кредитних історій в частині здійснення діяльності, яка не є предметом діяльності бюро кредитних історій.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 липня 2025 року.

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Джерело: НБУ.