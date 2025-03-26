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НБУ застосував захід впливу до фінустанови

26.03.2025 10:10
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Фінансова компанія «Фін Траст Капітал» (ЄДРПОУ 41123733) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував захід впливу до фінустанови

НБУ застосував захід впливу до фінустанови Фото: bank.gov.ua

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися вимогами Національного банку у встановлені ним строки.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 14 квітня 2025 року.

Рішення про застосування заходу впливу до зазначеної установи Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 березня 2025 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома фінансової установи та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

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Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Раніше ми писали, як змінилася частка непрацюючих кредитів після переходу на європейські норми. Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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