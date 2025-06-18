НБУ застосував заходи впливу до 4 фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовано до:

ТОВ «Просто Лізинг» (ЄДРПОУ 44030034);

ТОВ «Інвестмент Юніон» (ЄДРПОУ 40033382);

ТОВ «Фінансова Компанія «Прості Рішення» (ЄДРПОУ 44620729);

ТОВ «Фінансова Компанія «Мідл» (ЄДРПОУ 44329422).

До вищеперерахованих установ застосовано заходи впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 07 липня 2025 року.

Цікаве по темі: НБУ опублікував Звіт про фінансову стабільність

Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 червня 2025 року.

Вони набирають чинності з дня доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Нагадаємо, що НБУ виніс на громадське обговорення проєкт Положення про вимоги до системи управління ризиками надавача нефінансових платіжних послуг. Запропоновані вимоги стосуватимуться небанківських установ, які надають послуги з доступу до інформації про рахунки та ініціювання платіжних операцій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився небанківський ринок у травні — НБУ

НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

Джерело: НБУ.