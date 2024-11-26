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НБУ застосував заходи впливу до 5 небанків

26.11.2024 19:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових установ

НБУ застосував заходи впливу до 5 небанків

НБУ застосував заходи впливу до 5 небанків Фото: bank.gov.ua

ТОВ «Фінансова Компанія «Юніос» (ЄДРПОУ 39945134) було анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Захід впливу було застосовано через ненадання Національному банку повної інформації, пояснень або копій документів на його вимогу.

24 жовтня 2024 року до зазначеного надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень. Організація повинна привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 07 листопада 2024 року.

До ТОВ «Орієнс Фінанс» (ЄДРПОУ 40258636) застосовано захід впливу у вигляді зупинення до 28 січня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається фінансовою компанією, а саме надання коштів та банківських металів у кредит. 

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12 вересня 2024 року до зазначеного надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень. Організація повинна привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 14 жовтня 2024 року.

Захід впливу було застосовано через ненадання Національному банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік, термін подання якого минув 01 червня 2024 року. Виявлене порушення не було усунуте.

До ТОВ «Алмаз Кредит» (ЄДРПОУ 44227418) та ТОВ «АБВ Лізинг» (ЄДРПОУ 43337385) було застосовано заходи впливу у формі вимог про вжиття заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень. Організації повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 09 грудня 2024 року. Захід впливу було застосовано через ненадання Національному банку звітності за III квартал 2024 року.

До ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327) застосовано захід впливу через недотримання вимоги щодо розміру власного капіталу. Установу зобов’язано до 20 грудня 2024 року усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства України.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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