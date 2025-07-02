НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох фінансових компаній та одного ломбарду у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовані до:

ТОВ «Фінансова Компанія «Прості Рішення» (ЄДРПОУ 44620729);

ТОВ «Фінансова Компанія «Мідл» (ЄДРПОУ 44329422);

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія” (ЄДРПОУ 36410969) (попереднє найменування — ПТ «Ломбард «Алмаз» Прошутінський Т. В. І Компанія»).

До ТОВ «ФК «Прості Рішення» та ТОВ «ФК «Мідл» заходи впливу застосовані за неподання до Національного банку документів, визначених у Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

До ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» заходи впливу застосовані за неподання до Національного банку документів, визначених Положенням, у зв’язку зі зміною власників, керівників, найменування та місцезнаходження товариства, а також контактної інформації.

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Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 28 липня 2025 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, що Правління Нацбанку України після публічного обговорення схвалило Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance — ESG) ризиками у фінансовому секторі. Зазначається, що схвалення Білої книги є черговим кроком для наближення регулювання фінансового сектору України до норм ЄС у межах Європейського зеленого курсу та відповідних правил збору, аналізу і розкриття інформації про ESG-ризики, а також управління ними.

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Джерело: НБУ.