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НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

31.07.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

Фото: bank.gov.ua

Заходи пливу застосовані до ТОВ «Фінансова Компанія «Українська Фінансова Об’єднана Група» (ЄДРПОУ 40884515), ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук І Компанія» (ЄДРПОУ 40220974) та Товариства З Обмеженою Відповідальністю «Ескроу Капітал» (ЄДРПОУ 42136722).

До ТОВ «Фінансова Компанія «Українська Фінансова Об’єднана Група»  застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з повторним порушенням установою вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

До ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук І Компанія» застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України у зв’язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 18 серпня 2025 року.

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Національний банк України також застосував захід впливу до ТОВ «Ескроу Капітал» у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Захід впливу застосовано за неподання ТОВ «Ескроу Капітал» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Зазначена фінансова компанія зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 25 серпня 2025 року.

Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 липня 2025 року.

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Джерело: НБУ, НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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