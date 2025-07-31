НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ

Заходи пливу застосовані до ТОВ «Фінансова Компанія «Українська Фінансова Об’єднана Група» (ЄДРПОУ 40884515), ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук І Компанія» (ЄДРПОУ 40220974) та Товариства З Обмеженою Відповідальністю «Ескроу Капітал» (ЄДРПОУ 42136722).

До ТОВ «Фінансова Компанія «Українська Фінансова Об’єднана Група» застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з повторним порушенням установою вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

До ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук І Компанія» застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України у зв’язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 18 серпня 2025 року.

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Національний банк України також застосував захід впливу до ТОВ «Ескроу Капітал» у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Захід впливу застосовано за неподання ТОВ «Ескроу Капітал» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Зазначена фінансова компанія зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 25 серпня 2025 року.

Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 липня 2025 року.

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Джерело: НБУ, НБУ.