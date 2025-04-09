НБУ застосував заходи впливу до трьох небанків

Нацбанк України застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заходи впливу застосовані до:

ТОВ «Фінансова Компанія «Київкепітал» (ЄДРПОУ 43509283);

ТОВ «Сіті Фін Альянс» (ЄДРПОУ 42309535);

ТОВ «Фінтеч Лаб» (ЄДРПОУ 41484702).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 5 травня 2025 року.

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Заходи впливу застосовані за неподання на вимогу НБУ інформації та документів щодо набуття істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених у пункті 604 глави 53 розділу VІІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що Нацбанк України переглянув норми того, як банки повинні зважувати свої кредитні операції, — аби точніше враховувати ризики та підвищувати стійкість фінансової системи. Зокрема, оновлено вимоги щодо розрахунку мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком.

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