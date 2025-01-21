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НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам

21.01.2025 18:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) прийняв рішення виключити з ліцензій на діяльність фінансової компанії окремі види послуг дев’яти небанківським фінансовим установам у зв’язку з непровадженням діяльності з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль

НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам

НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам Фото: bank.gov.ua

Окремі фінансові послуги виключено з ліцензій таких компаній:

  • ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» (ЄДРПОУ 40916672), ТОВ «Кредіт Партнерс» (ЄДРПОУ 42422521), ТОВ «Златко Груп» (ЄДРПОУ 39721764), ТОВ «ФК «Ізі 24» (ЄДРПОУ 42334886), ТОВ «ФК «Рікард» (ЄДРПОУ 42100015), ТОВ «ФК «Фідем» (ЄДРПОУ 41297372) — фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Атом Фінанс» (ЄДРПОУ 42359229) — факторинг;
  • ТОВ «ФК «Приватні Інвестиції» (ЄДРПОУ 37356981) — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Фінмар» (ЄДРПОУ 42754716) — факторинг, фінансовий лізинг.

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Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати такі фінансові послуги:

  • ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс», ТОВ «Кредіт Партнерс», ТОВ «Златко Груп», ТОВ «ФК «Рікард», ТОВ «ФК «Фідем» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «ФК «Ізі 24» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, надання гарантій;
  • ТОВ «ФК «Атом Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Приватні Інвестиції» — факторинг;
  • ТОВ «ФК «Фінмар» — надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 20 січня 2025 року. Рішення набирають чинності з 21 січня 2025 року.

Нагадаємо, що в Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро. В Україні євро може поступово замінити долар як основну валюту для формування курсу гривні. Перехід обіцяють зробити плавним і майже непомітним, щоб уникнути різких змін. Проте конкретні дати впровадження цього процесу наразі не озвучені.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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