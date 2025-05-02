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Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

02.05.2025 19:10
Ольга Деркач
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За даними Депозитарію Національного банку України (НБУ), упродовж січня-квітня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 123,6 млрд грн, $647,8 млн та €191,4 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 131,9 млрд грн, $952,8 млн та €319,7 млн

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ Фото: freepik.com, unsplash.com

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 квітня 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1,18 трлн грн, $8,99 млрд та €2,66 млрд, а на погашення за ОВДП спрямував 806,72 млрд грн, $9,57 млрд та €2,49 млрд.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у квітні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,25% річних. ОВДП, номіновані в євро, у квітні не розміщувалися.

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 травня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

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Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 травня 2025 року він становив:

  • 101,93 млрд грн, або 32,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 квітня — 106,63 млрд грн, або 32,6%);
  • $1,59 млрд, або 61,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 квітня — $1,61 млрд, або 60,6%);
  • €237 млн, або 54,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 квітня — €168,8 млн, або 39,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 травня 2025 року становив 176,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 113,6 млрд грн в еквіваленті станом на 1 травня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,5 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 травня 2025 року становив 9,01 млрд грн, $7,4 млн та €0,1 млн.

Міністерство фінансів України у квітні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 20 млрд грн та $281,1 млн.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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