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Топменеджер Нацбанку став заступником міністра економіки

06.08.2024 15:00
Ольга Деркач
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Андрій Телюпа, який очолював Департамент закупівель, за власним бажанням завершив роботу в Національному банку у зв’язку з призначенням його заступником міністра економіки України

Топменеджер Нацбанку став заступником міністра економіки

Топменеджер Нацбанку став заступником міністра економіки Фото: bank.gov.ua

Національний банк розпочне пошук та відбір кандидата на посаду директора Департаменту закупівель. Майбутній директор буде відповідати за такі завдання:

  • методологічне забезпечення процесу закупівель;
  • планування, координація, організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Національного банку;
  • організація роботи Тендерного комітету та уповноважених осіб для планування і проведення закупівель;
  • методологічне забезпечення та організація договірної роботи, включаючи укладання та супровід договорів, що стосуються діяльності Національного банку та закупівель.

Департамент закупівель входить до складу «Фінансово-адміністративного та операційного блоку», який підпорядковується заступнику Голови Національного банку Ярославу Матузці.

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«Забезпечити безперебійну роботу центрального банку країни в умовах повномасштабної війни — непросте завдання. Проте закупівельна команда Національного банку під керівництвом Андрія Телюпи успішно справилася з цим викликом. Завдяки дієво побудованим процесам, впровадженим цифровим рішенням та чіткому стратегічному баченню, закупівлі Національного банку стали ще ефективнішими. Дякую Андрію Телюпі за важливий внесок у забезпечення стійкості НБУ під час війни та вдосконалення системи закупівель», — сказав Ярослав Матузка. 

До призначення нового директора Департаменту закупівель Національного банку обов’язки цієї посади виконуватиме Леся Колесан, начальник управління публічних закупівель цього департаменту.

Нагадаємо, що НБУ застосував заходи впливу до 16 фінустанов, вимагаючи від них вжиття заходів для усунення порушень, що були виявлені під час нагляду, і приведення їх діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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За матеріалами: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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