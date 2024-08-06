Топменеджер Нацбанку став заступником міністра економіки

Андрій Телюпа, який очолював Департамент закупівель, за власним бажанням завершив роботу в Національному банку у зв’язку з призначенням його заступником міністра економіки України

Національний банк розпочне пошук та відбір кандидата на посаду директора Департаменту закупівель. Майбутній директор буде відповідати за такі завдання:

методологічне забезпечення процесу закупівель;

планування, координація, організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Національного банку;

організація роботи Тендерного комітету та уповноважених осіб для планування і проведення закупівель;

методологічне забезпечення та організація договірної роботи, включаючи укладання та супровід договорів, що стосуються діяльності Національного банку та закупівель.

Департамент закупівель входить до складу «Фінансово-адміністративного та операційного блоку», який підпорядковується заступнику Голови Національного банку Ярославу Матузці.

Цікаве по темі: У НБУ розповіли, коли підвищаться тарифи на комунальні послуги

«Забезпечити безперебійну роботу центрального банку країни в умовах повномасштабної війни — непросте завдання. Проте закупівельна команда Національного банку під керівництвом Андрія Телюпи успішно справилася з цим викликом. Завдяки дієво побудованим процесам, впровадженим цифровим рішенням та чіткому стратегічному баченню, закупівлі Національного банку стали ще ефективнішими. Дякую Андрію Телюпі за важливий внесок у забезпечення стійкості НБУ під час війни та вдосконалення системи закупівель», — сказав Ярослав Матузка.

До призначення нового директора Департаменту закупівель Національного банку обов’язки цієї посади виконуватиме Леся Колесан, начальник управління публічних закупівель цього департаменту.

Нагадаємо, що НБУ застосував заходи впливу до 16 фінустанов, вимагаючи від них вжиття заходів для усунення порушень, що були виявлені під час нагляду, і приведення їх діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки українців виїдуть за кордон в найближчі роки — прогноз НБУ

В Україні продовжує зростати курс долара — НБУ назвав причини

На скільки скоротився обсяг непрацюючих кредитів у банках — НБУ

За матеріалами: НБУ.