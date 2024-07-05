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Верховний суд виніс рішення щодо боргу Імексбанку перед НБУ

05.07.2024 13:40
Дарія Шуть
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Верховний суд (ВС) підтвердив обов’язок колишнього власника Імексбанку погасити заборгованість на суму 309 млн грн перед Національним банком України

Верховний суд виніс рішення щодо боргу Імексбанку перед НБУ

Фото: pixabay.com

Велика палата ВС 12 червня розглянула касаційну скаргу ексвласника АТ “Імексбанк” Леоніда Клімова. В результаті було залишено в силі рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з нього 309 млн грн на користь НБУ в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування.

Своїм рішенням Верховний суд поставив крапку в довготривалому спорі, підтвердивши законність вимог Нацбанку та безпідставність тверджень Клімова про відсутність його обов’язку як поручителя з повернення коштів за кредитом рефінансування.

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«Рішення відкриває можливість поновити примусове виконання рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з Леоніда Клімова коштів на користь Національного банку та спрямувати стягнуті кошти на погашення боргу Імексбанку за кредитом», — зазначає начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

Що передувало

У 2014 році НБУ надав Імексбанку кредит для підтримки ліквідності на суму 300 млн грн. Леонід Клімов, який на той момент був власником банку, уклав із регулятором договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості. 26 січня 2015 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення Імексбанку до категорії неплатоспроможних.

Через невиконання взятих зобов’язань Клімовим НБУ в січні 2016 року звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Приморський райсуд міста Одеси 16 березня 2016-го повністю задовольнив позов Нацбанку про стягнення з Клімова 309 млн грн на свою користь.

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Водночас Апеляційний суд Одеської області 15 липня 2016 року задовольнив скаргу Клімова та скасував рішення суду першої інстанції. Вищий спеціалізований суд України 04 жовтня 2017 року частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи Приморський райсуд 14 грудня 2018 року відмовив НБУ в позові. Однак Одеський апеляційний суд 24 листопада 2020 року задовольнив апеляційну скаргу регулятора, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове судове рішення про задоволення позову.

Загальний залишок заборгованості Імексбанку перед НБУ за кредитами рефінансування становить 3,004 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 1 липня цього року в Україні налічується 5 085 діючих структурних підрозділів банків. З січня по червень їхня кількість скоротилася на 53. Водночас ще 872 банківських відділення перебувають в статусі «тимчасово призупинених».

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Джерело: НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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