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Призначено тимчасового керівника Укренерго: хто замінив Кудрицького

04.09.2024 17:00
Дарія Шуть
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Наглядова рада Укренерго призначила виконувача обов’язків голови компанії та ухвалила рішення про проведення конкурсу на цю посаду

Призначено тимчасового керівника Укренерго: хто замінив Кудрицького

Фото: freepik.com

Нагадаємо, на початку вересня четверо з шести членів наглядової ради Укренерго ухвалили рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.

Розгляд питання про звільнення Кудрицького відбувався на Ставці головнокомандувача. Якби не це рішення, Кудрицький залишався б на посаді голови правління Укренерго до серпня 2025 року.

Так, тимчасово місце Кудрицького на посаді голови компанії займе член правління Олексій Брехт, який відповідає за експлуатацію, відновлення і розвиток високовольтної інфраструктури Укренерго.

«Упевнений, що досвід і професіоналізм Олексія Брехта та команди «Укренерго» дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими», — зазначив Кудрицький у Facebook.

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За його словами, наглядова рада 2 вересня також ухвалила рішення про проведення конкурсу на цю посаду. Скільки часу він триватиме, наразі невідомо.

Позачергове засідання ради ініціював сам Кудрицький, оскільки питання звільнення та призначення Укренерго входить виключно до повноважень наглядачів.

Він також зазначив, що рішення про його звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій НЕК. Оскільки він надав членам ради детальний звіт щодо кожного об’єкту, і до нього жодних запитань не було.

Укренерго є оператором української енергетичної системи, від стабільності роботи якого залежить енергетична безпека країни. Володимир Кудрицький обіймає посаду голови правління Укренерго відповідно до контракту, що діє до серпня 2025 року.

Нагадаємо, з початку 2024 року зарплати керівництва Укренерго дещо знизились порівняно з кінцем попереднього року, хоч і залишались на достатньо високому рівні. Однак навесні сума зросла вчетверо.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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