В Україні заблокували сайт національної лотереї

Сайти двох великих лотерейних компаній було заблоковано, оскільки правоохоронці підозрюють їх у нелегальному гемблінгу

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) наказав провайдерам заблокувати доступ до доменів та піддоменів компаній «Молодьспортлото» та «Українська національна лотерея».

Про це йдеться у розпорядженні НЦУ, що було видане за зверненням Бюро економічної безпеки (БЕБ). Документ пов’язаний з розслідуванням БЕБ, в якому йдеться про гемблінгову діяльність цих операторів лотерейного бізнесу.

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Так, розпорядження № 675/2480 від 16 серпня 2024 року передбачає блокування доступу до доменів http://unl.ua/uk/ та http://msl.ua/, а також їхніх піддоменів. Провайдери мають повідомити про виконання розпорядження на електронну пошту НЦУ.

Підкреслюється, що документ виданий на підставі закону про електронні комунікації, указу про введення воєнного стану та постанови уряду щодо управління телекомунікаційними мережами в особливих умовах.

Причини блокування

Журналіст Євген Плінський повідомляє, що БЕБ висунуло підозри керівникам обох компаній за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України — організація та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Підозру отримали директор ТОВ «УНЛ» Андрій Бочковський та гендиректор ТОВ «М.С.Л.» Іван Залізняк.

Бюро звинувачує компанії у проведенні діяльності, яка підпадає під визначення онлайн-казино, маскуючи її під лотереї та уникаючи оподаткування. Правоохоронці продовжують проводити експертизи та готують нові підозри у рамках цього розслідування.

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Що кажуть в компаніях

На вже заблокованому провайдерами сайті УНЛ ситуацію назвали «непорозумінням або спланованою атакою на бізнес», а також заявили про незаконність таких дій. В УНЛ підкреслили, що через блокування «компанія зазнає збитків», через що державний бюджет не отримає від неї податки.

Водночас у М.С.Л. кажуть, що рішення про блокування є «засобом тиску окремих державних органів на чесний бізнес», а боротьба влади проти нелегального грального бізнесу часто робить шкоду легальним учасникам ринку. Зазначається, що компанія готуватиметься до суду.

Нагадаємо, в рамках співпраці Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з Apple було заблоковано півсотні застосунків нелегальних гемблінг-операторів.

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За матеріалами FintechInsider