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КРАІЛ разом з Apple заблокували застосунки нелегальних азартних ігор

30.07.2024 18:50
Дарія Шуть
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В рамках співпраці Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з Apple було заблоковано півсотні застосунків нелегальних гемблінг-операторів

КРАІЛ разом з Apple заблокували застосунки нелегальних азартних ігор

Фото: pixabay.com

КРАІЛ повідомила про черговий етап співпраці з корпорацією Apple по запобіганню діяльності нелегальних онлайн-казино на території України.

Зокрема, комісія на рішення Ради нацбезпеки та оборони продовжує вживати заходів з обмеження доступу до нелегальних азартних ігор в Україні через мобільні застосунки, розміщені на міжнародних платформах цифрової дистрибуції.

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За результатами взаємодії КРАІЛ та Apple вже заблоковано 50 таких мобільних застосунків в AppStore, доступність яких спричинила порушення вимог законодавства, а також призводила до негативних наслідків для громадського здоров’я українців.

«КРАІЛ висловлює вдячність міжнародній компанії Apple Inc. за підтримку в питаннях протидії поширенню нелегальних азартних ігор», — зазначили в комісії.

Водночас в КРАІЛ не повідомили, які саме застосунки було заблоковано.

Нагадаємо, з 25 липня Національний банк України (НБУ) заборонив видавати споживчі кредити особам, які включені до спеціального реєстру лудоманів та використовували кредитні кошти для ставок.

Бюро кредитних історій (БКІ), які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, можуть отримати доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Своєю чергою БКІ передаватимуть безоплатно кредитодавцям дані щодо лудоманів та використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Зазначимо, 7 874 громадян наразі налічує Реєстр лудоманів, згідно з даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші пів року 2024-го.

Також ми писали, що Нацбанк України заборонив з 22 червня використання кредитних коштів для гемблінгу. Зокрема, заборонено проводити платіжні операції клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх шляхом коштів, отриманих на умовах кредиту.

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Джерело: КРАІЛ

Рубрики: AppleНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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