2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $50 млрд у березні

Попри ведмежі настрої на крипторинку та обмежений апетит інвесторів до ризикових активів деякі альткоїни демонструють готовність зростати та досягти ринкової капіталізації $50 млрд

Зокрема, Finbold відзначає, що TRON (TRX) і Cardano (ADA) можуть досягти ринкової капіталізації $50 млрд вже у березні, що зумовлено зростанням інституційного інтересу та стрімким розвитком DeFi-екосистеми.

TRON (TRX)

Зараз TRX торгується на рівні $0,2387 із ринковою капіталізацією $20,55 млрд, демонструючи сильну динаміку. Прогнози свідчать, що у березні 2025 року його капіталізація може досягти $50 млрд.

Домінування TRON у сфері транзакцій зі стейблкоїнами стає дедалі очевиднішим: загальна циркуляційна пропозиція USDT на TRON зросла з $6,7 млрд у 2021 році до $62 млрд — майже десятикратне збільшення за чотири роки (за даними CryptoQuant).

Це підтверджує, що TRON зміцнює свої позиції у сфері транзакцій зі стейблкоїнами, особливо в DeFi, де низькі комісії та висока ефективність роблять його привабливим блокчейном для ліквідності та торгівлі.

Для порівняння, протокол TRC-20 на TRON уже випередив Ethereum ERC-20 за кількістю переказів стейблкоїнів, що свідчить про зростаючу домінацію мережі. Тим часом дані TokenTerminal показують, що TRX вже згенерував понад $432 млн комісійних зборів, що є індикатором зростаючої активності мережі.

Аналітики зберігають позитивний прогноз щодо ціни TRX, відзначаючи ключові рівні прориву вище $0,2318, з потенційними цілями на $0,3227 та ще вищими, якщо імпульс зростання збережеться.

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Cardano (ADA)

Cardano також нарощує оберти — наразі ADA торгується на рівні $0,78 із ринковою капіталізацією $27,63 млрд. Для досягнення $50 млрд капіталізації потрібно зростання на 82,15%, що видається дедалі реальнішим на тлі чуток про створення ETF на Cardano та розвитку екосистеми.

Найближчим ключовим каталізатором для ADA є заявка Grayscale на запуск ETF на Cardano, що у разі схвалення може спричинити значний приплив інституційного капіталу.

Перспективи на 2025 рік включають бачення Чарльза Хоскінсона щодо розвитку Cardano — інтеграція DeFi на основі Bitcoin, масштабування через Leios, а також розширення взаємодії з Chainlink (LINK) і стейблкоїнами. Це може значно посилити адаптацію та утилітарність мережі.

Якщо ці фактори реалізуються, а загальний крипторинок відновить зростання (особливо якщо Біткоїн перевищить ключові рівні), ADA може піднятися до $1,40-1,50, наближаючись до цільової капіталізації у $50 млрд.

Якщо ринкові умови залишаться сприятливими, особливо у разі повернення BTC до $100 000, обидва активи можуть досягти ринкової капіталізації $50 млрд уже наступного місяця.

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