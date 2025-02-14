2 криптовалюти, які можуть досягти ринкової капіталізації $200 млрд у березні

Криптовалютний ринок переживає не найкращий період. Разом із переважаючими ведмежими настроями посилюються негативні очікування щодо інфляції та монетарної політики. Цей тиск призвів до зниження загальної капіталізації крипторинку на 2,9% за останні 24 години, досягнувши $3,28 трлн. Попри це, декілька альткоїнів демонструють потужні фундаментальні показники

Finbold визначив XRP і Solana (SOL) як дві криптовалюти, які мають високі шанси подолати рубіж у $200 млрд у березні. Основними драйверами їхнього зростання є спекуляції навколо біржових інвестиційних фондів (ETF), інституційне впровадження та розширення екосистеми DeFi.

XRP

Зараз XRP торгується на рівні $2,42 із загальною ринковою капіталізацією $140,07 млрд. Його зростання підживлюється очікуваннями щодо регуляторної ясності та інституційного прийняття.

За сприятливих умов XRP може досягти $200 млрд ринкової капіталізації вже у 2025 році, що підніме його ціну приблизно до $3,46.

Ключовим фактором, що визначає ринкові очікування, залишається судовий процес із SEC, який довгий час тиснув на ціну активу. Водночас, із приходом нової адміністрації в США зростає оптимізм щодо можливого про-криптовалютного курсу, що може призвести до сприятливого вирішення справи. Це, своєю чергою, підсилить довіру інвесторів і стимулюватиме попит на XRP.

Окрім юридичних аспектів, схвалення ETF на XRP також може стати важливим каталізатором зростання.

Grayscale Trust і Purpose Investments вже подали заявки на створення таких фондів, а з огляду на зміни у регуляторному середовищі, дедалі більше аналітиків вважають, що SEC може схвалити їх уже в наступному році. Це дозволить залучити значний інституційний капітал і посилити інтерес ринку.

За оцінками аналітиків JPMorgan, ETF на основі XRP може залучити від $3 до $6 млрд чистих інвестицій у перший рік. Разом із розширенням фінансових партнерств Ripple і його зростаючою роллю у міжнародних платежах, це робить XRP ще більш привабливим для інституційних інвесторів.

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Solana (SOL)

Solana торгується на рівні $192,23, а її ринкова капіталізація становить $93,23 млрд. Вона залишається однією з найбільших криптовалют, посідаючи шосте місце у загальному рейтингу ринку.

Один із ключових факторів, що стимулює зростання Solana, — потенційне схвалення ETF на її основі. Наразі SEC розглядає заявки від 21Shares, Bitwise, Grayscale і VanEck.

За прогнозами аналітиків Bloomberg Еріка Балчунаса та Джеймса Сейффарта, ймовірність схвалення Solana ETF у 2025 році становить 70%. Це може залучити значний інституційний капітал і ще більше зміцнити позиції SOL як інвестиційного активу.

Зацікавленість з боку інституцій вже зростає: Franklin Templeton подав заявку на створення Franklin Solana Trust, що часто передує подальшій подачі заявки на ETF.

Для досягнення $200 млрд ринкової капіталізації ціна Solana має зрости на 113%, тобто приблизно до $410 за SOL. Завдяки активним спекуляціям навколо ETF, розширенню інституційного впровадження та домінуванню Solana у сфері смартконтрактів, ця мета виглядає цілком досяжною.

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