2 криптовалюти, які варто купити цього тижня

На фоні перемоги Трампа на президентських виборах у США та позитивних сигналах з боку ФРС щодо відсоткової ставки багато криптовалют, зокрема і Біткоїн, демонструють зростання. У цьому матеріалі ми розглянемо декілька сильних монет, які можуть зрости вже цього тижня

Експерти Finbold проаналізували крипторинок, зокрема, Індекс відносної сили (RSI), та визначили дві сильні криптовалюти, які варто розглянути для купівлі цього тижня.

XRP

XRP продемонстрував значний бичачий імпульс, торгуючись на рівні $2,6374, що на 7,78% вище за останні 12 годин, оскільки тиск з боку покупців продовжує сприяти зростанню активу.

RSI на 24-годинному графіку знаходиться на позначці 69,04, що відображає сильний імпульс і наближення до зони перекупленості. Це свідчить про зростаючий інтерес інвесторів і стійкий попит, оскільки XRP закріплює свою висхідну траєкторію. Проте, перекупленість тижневого RSI (86,66) XRP вказує на обережність на більш тривалих часових інтервалах.

Незважаючи на короткострокову обережність осциляторів, таких як Momentum і MACD, які натякають на можливі м’які корекції, загальний тренд залишається бичачим.

12-годинний RSI XRP на рівні 62,52 значно перевищує середній ринковий показник на рівні 44,24, що підкреслює його перевагу над більшістю криптовалют. Така розбіжність свідчить про зростання довіри інвесторів до XRP, навіть якщо загальний ринок залишається нейтральним.

Підтримці ралі сприяє міцна технічна структура, а ковзні середні як на короткостроковому, так і на довгостроковому періодах подають чіткі сигнали до купівлі.

XRP залишається значно вище критичних рівнів підтримки, включаючи 10-періодну і 200-періодну ковзні середні, що зміцнює його позицію у стійкому висхідному тренді.

Для трейдерів та інвесторів відносна сила XRP і сильне технічне злиття є переконливим аргументом для подальшого зростання.

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AAVE

Aave (AAVE) представляє багатообіцяючу можливість покупки для трейдерів та інвесторів, підкріплену сильними технічними показниками та сприятливою ринковою кон’юнктурою.

У даний час AAVE торгується на рівні $364,06, за останні 12 годин він знизився на 1,19%, пропонуючи потенційну точку входу перед наступним висхідним рухом.

12-годинний RSI на рівні 66,4 вказує на те, що AAVE наближається до бичачої території, але залишається нижче зони перекупленості, у той час як чотиригодинний RSI на рівні 49,22 відображає нейтральний імпульс, залишаючи простір для подальшого зростання.

Ковзні середні сигналізують про сильні бичачі перспективи, причому 13 з 14 індикаторів вказують на купівлю, посилюючи позитивний тренд AAVE. Рівень MACD ще більше підкреслює зростаючий купівельний інтерес і висхідний імпульс.

Завдяки надійній технічній підтримці та відновленню ринку, цей короткостроковий відкат позиціонує AAVE як привабливу можливість для трейдерів та інвесторів, які бажають скористатися його потенціалом для подальшого зростання.

Однак важливо зазначити, що RSI не слід розглядати як єдиний індикатор для прийняття інвестиційних рішень. Добре продумана стратегія, яка інтегрує декілька технічних індикаторів, переважаючі ринкові умови та фундаментальний аналіз, забезпечить більш повну та надійну перспективу.

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