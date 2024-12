Криптотрейдер заробив $8,3 млн за 20 хвилин

Випадки неймовірного фінансового успіху, здатні кардинально змінити життя інвесторів, сьогодні зустрічаються рідко. Проте вони все ще трапляються, особливо у сфері мем-монет. Один із таких випадків стався 17 грудня, коли кмітливий трейдер зумів отримати $8,36 млн всього за 20 хвилин. Як це стало можливим?

Попри неймовірні ризики, торгівля PENGU була ідеально розрахована інвестором.

За декілька годин до публікації матеріалу на Finbold, цей трейдер витратив у цілому 23 742 SOL, що на той момент становило приблизно $5,36 млн, на здійснення 8 транзакцій, у яких він придбав 239,6 млн PENGU.

Потім ця частка PENGU була продана за 60 726 SOL вартістю $13,72 млн після зростання ціни на 780,62%, у результаті чого загальний прибуток від торгівлі становив $8,36 млн. Окрім короткої тривалості угоди, варто відзначити ще кілька цікавих факторів.

По-перше, хтось зробив крок вперед і заявив, що ця торгівля належить йому — псевдонім X-користувача Nakasintos, хоча це повідомлення не було перевірено.

I just pulled off an incredible trade, making a staggering $8.3M profit on $PENGU in only 15 minutes. I bought in at $5.3M and, with perfect timing, sold it for $13.7M.

Thanks @pudgypenguins @LucaNetz for making this happen 🙏 pic.twitter.com/vPMIWVtXEO

— Nakasintos | 我们会成功的 (@nakasintos) December 17, 2024