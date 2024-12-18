Криптотрейдер заробив $8,3 млн за 20 хвилин

Випадки неймовірного фінансового успіху, здатні кардинально змінити життя інвесторів, сьогодні зустрічаються рідко. Проте вони все ще трапляються, особливо у сфері мем-монет. Один із таких випадків стався 17 грудня, коли кмітливий трейдер зумів отримати $8,36 млн всього за 20 хвилин. Як це стало можливим?

Попри неймовірні ризики, торгівля PENGU була ідеально розрахована інвестором.

За декілька годин до публікації матеріалу на Finbold, цей трейдер витратив у цілому 23 742 SOL, що на той момент становило приблизно $5,36 млн, на здійснення 8 транзакцій, у яких він придбав 239,6 млн PENGU.

Потім ця частка PENGU була продана за 60 726 SOL вартістю $13,72 млн після зростання ціни на 780,62%, у результаті чого загальний прибуток від торгівлі становив $8,36 млн. Окрім короткої тривалості угоди, варто відзначити ще кілька цікавих факторів.

По-перше, хтось зробив крок вперед і заявив, що ця торгівля належить йому — псевдонім X-користувача Nakasintos, хоча це повідомлення не було перевірено.

I just pulled off an incredible trade, making a staggering $8.3M profit on $PENGU in only 15 minutes. I bought in at $5.3M and, with perfect timing, sold it for $13.7M. Thanks @pudgypenguins @LucaNetz for making this happen 🙏 pic.twitter.com/vPMIWVtXEO — Nakasintos | 我们会成功的 (@nakasintos) December 17, 2024

Цікаве по темі: 2 криптовалюти, які скоро можуть досягнути $100 млрд капіталізації

По-друге, більш уважний погляд на дані в мережі показує, що з цього облікового запису було здійснено до 500 угод протягом однієї години — що свідчить про те, що у грі бере участь автоматизована система, незалежно від того, хто за нею стоїть.

Зрештою, незважаючи на вражаючі результати, ця торгівля вимагала приголомшливого апетиту до ризику. Попри те, що ця історія може слугувати цікавим прикладом потенціалу прибутку, який можуть принести мем-монети, ризикувати мільйонами доларів на активи з сумнівною базовою вартістю — це підхід, для якого більшість криптовалютних інвесторів просто не пристосовані.

Нагадаємо, що світовий ринок криптовалют різко відновився після млявого початку місяця, оскільки дані про споживчу інфляцію, які виявилися оптимістичнішими, ніж очікувалося, підживлювали позитивні настрої щодо третього поспіль зниження ставки ФРС США.

Раніше ми також писали про 5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня, а також про 2 криптовалюти, які досягнуть ринкової капіталізації $25 млрд у 2025.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли захист Біткоїна буде зламано — прогноз CEO Social Capital

Криптотрейдер перетворив $27 на $52 млн завдяки цьому мемкоїну

Що буде з криптовалютою за президентства Трампа — думка експерта